حملة لإزالة اللوحات الإعلانية عن أعمدة الإنارة

جهينة نيوز

باشرت ورشات مديرية دوائر الخدمات في محافظة دمشق حملة لإزالة التعديات على أعمدة الإنارة والكهرباء ضمن المدينة في إطار خطتها لتحسين المظهر الجمالي للعاصمة.

وبين مدير دوائر الخدمات في المحافظة المهندس لؤي علوش أن دوائر الخدمات تعمل على توجيه إنذار شفهي لأصحاب اللوحات الإعلانية الخاصة المثبتة على أعمدة الإنارة للعمل على إزالة لوحاتهم قبل منتصف تشرين الثاني المقبل، حيث تم تحديد المخالفات المتعلقة بموضوع اللوحات الإعلانية الخاصة المثبتة على أعمدة الإنارة والغرامات المحققة للمتعدي على هذه الأعمدة، مشيراً إلى أنه في حال انتهت هذه المدة ولم يقم صاحب العلاقة بإزالة لوحته يتم إزالتها من قبل ورشات دائرة الخدمات المعنية ويتم تغريم المخالف بـ 5000 ليرة على كل لوحة و 10000 لقاء أجور الإزالة ويتم حجز اللوحة أصولاً منوهاً أنه لا يتم استرداد اللوحة إلا وفقاً للقوانين الناظمة.

كما بدأت المحافظة بزراعة مئات الأشجار في عدد من الساحات والشوارع كخطوة أولى قبل إطلاقها حملة تشجير واسعة بداية تشرين الثاني المقبل.

وبين مدير الحدائق في المحافظة المهندس محمود مرتضى أن ذلك يأتي في إطار تحسين الواقع البيئي عبر زيادة المساحات الخضراء لافتاً إلى أنه تم البدء بزراعة أشجار النارنج والبوهينيا والجاكرندا والميس في ساحات الأمويين والفحامة و17 نيسان ودوار البيطرة وطريق الربوة مقابل سور حديقة تشرين مشيراً إلى بدء العمل بإعادة تأهيل المنصف على أوتستراد المزة وتوحيد السياج الحديدي من بدايته كما تم تقليم أشجار النخيل ما يسهم في تنشيطها مع زيادة زراعة نبات البرباريس لإضفاء الجمال على المنصف. مبيناً أن المديرية تعمل على ترميم الزراعة في المنصف للمدخل الجنوبي للمدينة، إضافة لإزالة الأتربة من العقدة التاسعة على المتحلق الجنوبي وتهيئ الأرضية لتجميل الموقع وزراعته بالأشجار والشجيرات.