محافظة دمشق تباشر بتنفيذ السكن البديل في "ماروتا سيتي"

جهينة نيوز

بدأت محافظة دمشق المباشرة بإخلاء بعض المقاسم في منطقة اللوان في كفرسوسة للمباشرة ببناء السكن البديل للمستحقين في المنطقة التنظيمية الأولى جنوبي شرقي المزة في مدينة (ماروتا سيتي).

وبين مدير المناطق التنظيمية في المحافظة المهندس جمال يوسف لجريدة الثورة أنه تم إخلاء ثلاثة مقاسم كمرحلة أولى وهناك عشرة مقاسم في المرحلة الثانية عليها نحو 70 إشغالاً حيث تم استدراج عروض من قبل شركات الإنشاءات العامة لكونها ستكون المعنية بالبناء حسب المواصفات، مشيراً إلى أنه ستتم المباشرة ببناء المقاسم حسب الخطة المقررة من قبل المحافظة لتنفيذ السكن البديل.

وكانت المحافظة منحت أول رخصة بناء في (ماروتا سيتي) لمقسم مؤلف من 12 طابقاً وثلاثة أقبية بمساحة إجمالية 13.540 ألف متر وتوجد 3 طلبات للترخيص بانتظار استكمال الوثائق المطلوبة وتسديد الرسوم المترتبة عليها، ويختلف منح تراخيص البناء في (ماروتا سيتي) عن منح تراخيص البناء في بقية أنحاء العاصمة حيث يطلب من المصمم تقديم إضبارة تنفيذية تفصيلية تبين كل الدراسات الفنية بجميع الاختصاصات وفق اشتراطات منهاج الوجائب العمراني ونظام ضابطة البناء والكودات العالمية.