موسكو تعرض بشكل رسمي مشروع نقل مقر الأمم المتحدة من نيويورك

جهينة نيوز

أعلن مصدر بالأمم المتحدة اليوم أن روسيا عرضت بشكل رسمي على اللجنة الأولى للجمعية العامة للأمم المتحدة مشروع قرار إجرائي بنقل مقر عمل اللجنة من نيويورك إلى فيينا أو جنيف.

وقال المصدر لوكالة سبوتنيك: تم عرض مشروع القرار بشأن نقل نشاط اللجنة الأولى بشكل رسمي مضيفاً: “من المتوقع أن تجري عملية التصويت على مشروع القرار في تشرين الثاني المقبل”.

وكان وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أعلن مؤخراً أن روسيا ستضطر “على ما يبدو” لطرح مسألة مقر الأمم المتحدة للنقاش وذلك على خلفية منع الولايات المتحدة عدداً من الدبلوماسيين الروس من دخول أراضيها لحضور أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة.