ماراثون للتوعية بالكشف المبكر عن سرطان الثدي في دمشق وحمص واللاذقية والسويداء وحلب

جهينة نيوز

بمشاركة آلاف المتطوعين من مبادرات أهلية وشبابية واقتصادية انطلق اليوم ماراثون “فيكي تنتصري على السرطان” الذي تقيمه اللجنة الوطنية للتحكم بالسرطان في دمشق وحمص واللاذقية والسويداء وحلب ضمن الحملة الوطنية للكشف المبكر عن سرطان الثدي.

وفي دمشق شارك أكثر من خمسة آلاف متطوع بالماراثون الذي نظمه فريق عطاء التطوعي من أمام مدينة الجلاء الرياضية بمنطقة المزة باتجاه جامع الأكرم ليعود المشاركون بعدها إلى مدينة الجلاء للمشاركة بمجموعة من الفعاليات والأنشطة الرياضية والفنية.‏‏

مدير فريق عطاء التطوعي هاني العسلي أوضح في تصريح لـ سانا أن المارثون جزء من حملة وطنية للتوعية بالكشف المبكر عن سرطان الثدي انطلقت بداية تشرين الأول شهر التوعية العالمي بالمرض وتضمنت فحوصا مجانية للسيدات إضافة إلى جلسات توعية وتثقيف.

وفي محافظة السويداء انطلق الماراثون الذي تنظمه الامانة السورية للتنمية من أمام ساحة الملعب بينما انطلق في حمص من ساحة الساعة الجديدة بتنظيم من الجمعية الخيرية الإسلامية وفي اللاذقية انطلق المشاركون في الماراثون الذي تنظمه دائرة العلاقات المسكونية والتنمية من أمام ساحة المحافظة في حين انطلق في حلب من أمام باب القلعة بتنظيم الأمانة السورية للتنمية.

وتستمر الحملة الوطنية للكشف المبكر عن سرطان الثدي حتى نهاية الشهر الجاري وتأتي ضمن الشهر العالمي للتوعية بهذا المرض.: