بومبيو يدعو مجلس الأمن الدولي الإبقاء على حظر توريد السلاح إلى إيران

جهينة نيوز

أعلن وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو أنه يتعين على الدول الأعضاء في مجلس الأمن الدولي الإبقاء على حظر توريد الأسلحة على إيران.

وكتب بومبيو على موقع "تويتر": "نظراً لعدم اكتمال الصفقة النووية الإيرانية، فإن حظر الأسلحة الذي تفرضه الأمم المتحدة على إيران سوف يتوقف عن العمل في غضون عام. وستتمكن دول مثل روسيا والصين من بيع أحدث الأسلحة لإيران. وسيتمكن النظام الإيراني من بيع أسلحة بحرية لأي كان، مما سيؤدي إلى سباق تسلح جديد في الشرق الأوسط".

وأضاف وزير الخارجية الأمريكي أنه "إذا كان القلق يراودكم الآن من سلوك إيران، فتخيلوا ما ستفعله إيران إذا كانت لديها صواريخ متطورة وطائرات دون طيار ودبابات وطائرات. يجب على مجلس الأمن تمديد حظر الأسلحة".

في وقت سابق أشار المبعوث الأمريكي الخاص إلى إيران براين هوك، إلى أن "حظر الأسلحة الذي فرضته الأمم المتحدة على إيران، والذي تم فرضه خلال عامي 2006-2007، سينتهي العام المقبل".

وأوضح أيضا أن هذا جزء من الصفقة النووية بشأن إيران. عقب ذلك، دعت الولايات المتحدة مجلس الأمن الدولي إلى تمديد حظر الأسلحة.