الكرملين ينتظر الحصول على معلومات من تركيا بشأن الاتفاق شمال سوريا

جهينة نيوز:

قال الكرملين في وقت متأخر أمس الخميس، إنه يتوقع الحصول على معلومات من تركيا بعدما توصلت لاتفاق مع الولايات المتحدة لوقف عدوانها في سوريا لمدة خمسة أيام.

ووافقت تركيا أمس الخميس على وقف العدوان على سوريا بهدف السماح لقوات "قسد المنحلة" بالانسحاب من “منطقة آمنة” كانت أنقرة تريد السيطرة عليها في اتفاق رحبت به إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ووصفته تركيا بأنه نصر ساحق.

ونقلت وكالة الإعلام الروسية عن ديمتري بيسكوف المتحدث باسم الكرملين قوله “نتوقع الحصول على معلومات من تركيا”.

ومن المنتظر أن يعقد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان محادثات مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين بشأن سوريا يوم الثلاثاء المقبل في جنوب روسيا.

هذا وقد سيطر الجيش السوري ترافقه الشرطة العسكرية الروسية على عدة مناطق في شمال شرق سوريا كانت خاضعة لسيطرة "قسد المنحلة" بعدما سحب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قوات الاحتلال الأمريكي من المنطقة مما دفع الأكراد لإبرام اتفاق مع دمشق.