واشنطن: إبرام الاتفاق مع تركيا لعدم تمكن "قسد" من السيطرة على المنطقة

جهينة نيوز:

قال مسؤول أمريكي كبير إن الولايات المتحدة أبرمت الخميس اتفاقا مع تركيا لوقف إطلاق النار في شمال سوريا لعدة أسباب منها قناعتها بأن الأكراد لن يكونوا قادرين على السيطرة على هذه المنطقة عسكريا بأي حال من الأحوال.

وقال المبعوث الأمريكي الخاص إلى سوريا جيمس جيفري للصحفيين المسافرين معه: “لا يوجد شك في أن وحدات حماية الشعب الكردية ترغب في البقاء في هذه المناطق.. في تقييمنا أنهم لا يملكون القدرة العسكرية للسيطرة عليها، ومن ثم فإننا نعتقد أن وقف إطلاق النار سيكون أفضل.. من أجل محاولة الحصول على نوع من السيطرة على هذا الوضع الفوضوي”.

ووافقت تركيا الخميس على وقف عدوانها على شمال سوريا لمدة 5 أيام للسماح بانسحاب قوات "قسد المنحلة" من “منطقة آمنة” سعت أنقرة طويلا للسيطرة عليها وذلك في إطار اتفاق أشادت به إدارة ترامب ووصفته إسطنبول بأنه انتصار كامل.

وقال جيفري إن الولايات المتحدة وتركيا حددتا "المنطقة الآمنة" بأنها المنطقة التي تعمل فيها تركيا حاليا بعمق 30 كيلومترا في جزء رئيسي من شمال شرق سوريا.

وأضاف: “الآن يجري الأتراك مباحثاتهم الخاصة مع الروس والسوريين في مناطق أخرى من الشمال الشرقي وفي منبج إلى الغرب من الفرات".

المصدر: رويترز