البيت الأبيض يقر بربط ترامب المساعدات العسكرية لأوكرانيا بتحقيق سياسي

جهينة نيوز:

أقر مسؤول رفيع المستوى في البيت الأبيض بأن الرئيس دونالد ترامب ربط المساعدات العسكرية لأوكرانيا بقيام كييف بتحقيقات حول مزاعم بأنها قدمت الدعم للديموقراطيين في انتخابات عام 2016 الرئاسية، ما يقوي من موقف الساعين لعزل ترامب.

وقال كبير موظفي البيت الابيض ميك مولفاني للصحافيين ان لا شيء خاطئاً في تبادل الخدمات الذي نفاه البيت الابيض في السابق.

وتدعم تصريحات مولفاني الادعاء الرئيسي في مسعى الديموقراطيين لعزل ترامب، وهو انه سعى في شكل غير قانوني للحصول على مساعدة سياسية أجنبية لدعم فوزه بولاية رئاسية ثانية.

وقال مولفاني إنّ وزارة العدل الأميركية نفسها تحقق بمزاعم، ينظر إليها على نطاق واسع على أنه لا أساس لها من الصحة، بأن اللجنة الوطنية الديموقراطية قد أخفت خادم حاسب آلي في أوكرانيا من شأنه أن يقوّض الادعاءات بأن فوز ترامب في انتخابات عام 2016 قد تم بواسطة تدخل روسي.

وأضاف مولفاني ان نحو 400 مليون دولار من المساعدات العسكرية المخصصة لأوكرانيا قد تم تجميدها في تموز لأن ترامب لا يريد ارسال أموال الى بلد فاسد.

وقال مولفاني للصحافيين "هل ذكر لي أيضا في شكل عابر الفساد المرتبط باللجنة الوطنية الديمقراطية؟ بالتأكيد. لا شك في ذلك"

وتابع "هذا هو الأمر، ولهذا السبب جمدنا الأموال".

وقال "نحن نقوم بهذا الشيء دائما في السياسة الخارجية"، مضيفاً "عليكم تخطي ذلك، لا بد أن يكون هناك تأثير سياسي في السياسة الخارجية".

المصدر: وكالات