"كوكاكولا" ترعى منتدى شباب العالم

جهينة نيوز:

نشرت الصفحة الرسمية لشركة "كوكاولا" برومو توضح فيه رعايتها لمنتدى شباب العالم، الذي يعقد في شرم الشيخ بمصر.

وعلقت الشركة على البرومو: "ستتوقف الجولة العالمية الأولى لمنتدى الشباب العالمي في جميع أنحاء العالم، وسنلتقي بالشباب في جميع أنحاء العالم لنشر رسائل التمكين والتحفيز والأمل".

وأضافت: "كن جزءًا من المجتمع من خلال الانضمام إلى جلسات المرح والتفاعل، المدعومة من كوكاكولا"

يقام منتدى شباب العالم في الفترة ما بين 14 و17 ديسمبر 2019 بمدينة شرم الشيخ تحت رعاية الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي.

المصدر: الوطن المصرية