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ترامب: تنظيم "داعش" الارهابي تحت السيطرة في سوريا
الجمعة, 18 تشرين الأول 2019 الساعة 03:14 |
سياسة
,
عالمي
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جهينة نيوز:
أكد الرئيس الاميركي دونالد ترامب أن "تنظيم "داعش" الارهابي تحت السيطرة في سوريا".
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