ترامب: تنظيم "داعش" الارهابي تحت السيطرة في سوريا

الجمعة, 18 تشرين الأول 2019 الساعة 03:14 | سياسة, عالمي

ترامب: تنظيم

جهينة نيوز:

أكد الرئيس الاميركي دونالد ترامب أن "تنظيم "داعش" الارهابي تحت السيطرة في سوريا".


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