اطلق مرافق احد النواب المنتمين الى الحزب ااتقدمي الاشتراكي النار وسط المظاهرات في وسط بيروت

الجمعة, 18 تشرين الأول 2019 الساعة 00:38 | سياسة, عربي


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