تقارير إسبانية: تأجيل كلاسيكو الأرض رسميًا بين ريال مدريد وبرشلونة

جهينة نيوز:

قرر الاتحاد الإسباني لكرة القدم، اليوم الخميس، تأجيل مواجهة كلاسيكو الأرض المرتقبة بين ريال مدريد وبرشلونة إلى يوم 18 من شهر ديسمبر المقبل، وذلك وفقًا لما أكدته صحيفة "ماركا"، و إذاعة "كادينا سير" الإسبانية.

وأكدت صحيفة "ماركا"، وإذاعة "كادينا سير" على أن الاتحاد الإسباني قرر بشكل رسمي تأجيل تلك المواجهة المرتقبة بين ريال مدريد وبرشلونة بالدوري الإسباني ليوم 18 من ديسمبر.

وكان من المقرر، أن تقام مباراة الكلاسيكو المرتقبة بين ريال مدريد وبرشلونة، يوم 26 من شهر أكتوبر الجارى، على ملعب كامب نو معقل البلوجرانا، إلا أن الاتحاد الإسبانى فضل تأجيل المباراة على خلفية الاضطرابات الحالية فى إقليم كتالونيا.

ولم يشير الاتحاد الإسباني إلى الملعب، الذي من المقرر أن يستضيف تلك المواجهة المرتقبة بين كلا الفريقين.

وكانت رابطة الدوري الإسباني "الليجا" طلبت بشكل رسمي من إدارتي برشلونة وريال مدريد، أمس الأربعاء، نقل الكلاسيكو المقبل من ملعب "كامب نو" إلى "سانتياجو برنابيو"، لكن ريال مدريد وبرشلونة رفضا الأمر تمامًا.

ورفض الأمن الإسباني، إقامة تلك المباراة يوم 26 من شهر أكتوبر الجاري، بسبب إقامة مظاهرات حاشدة في نفس اليوم بشوارع برشلونة بإقليم كتالونيا.

ويتربع فريق ريال مدريد على عرش ترتيب جدول ترتيب بطولة الدوري الإسباني الممتاز، وفي جعبته 18 نقطة، بفارق نقطتين عن برشلونة الوصيف.

الجدير بالذكر أن فريق برشلونة هو حامل لقب النسخة الماضية من بطولة الدوري الإسباني الممتاز الموسم الماضي.