صاحب مطعم في الأردن يطرد عائلة بعدما علم أنهم "مستوطنون"

جهينة نيوز:

يذكرت القناة 12 الاسرائيلية ان عشرة أفراد من عائلة مافن يهودا ذهبوا في رحلة إلى الأردن قبل بضعة أيام أنهم طُردوا من مطعم محلي لمجرد أنهم مستوطنون إسرائيليون.

ووفقا لأفراد العائلة قالوا أنه أثناء جلوسهم في المطعم ضحكوا وتبادلوا اللحظات من الرحلة وبعد ذلك كان صاحب المطعم مهتمًا بمعرفة المكان الذي أتوا منه، وعندما قالوا إنهم من "إسرائيل" قام بطردهم على الفور من المكان وقال لهم النادل: آسف هذه سياسة المكان "عدم خدمة الإسرائيليين".

و بحسب القناة العبرية يقول مرشد سياحي إسرائيلي مخضرم يرافق مجموعات للمستوطنين في الأردن إنه لم يتفاجأ من الموقف تجاه المسافرين الإسرائيليين وقال أنه تعرض مرات عديدة لمواقف مشابهة.