شعبان: لا يمكن أن تقبل دمشق بنسخ نموذج كردستان العراق في بلدنا

جهينة نيوز:

قالت المستشارة السياسية والإعلامية في رئاسة الجمهورية الدكتورة بثينة شعبان، في حديث لقناة "الميادين"، مساء الخميس، إن "الاتفاق الأمريكي التركي المعلن غامض"، مضيفة أن "مصطلح منطقة آمنة غير صحيح، فهي ستكون منطقة محتلة".

وأشارت شعبان إلى أن "العالم برمته وقف ضد العدوان التركي على سوريا"، مشددة على أن أردوغان "رجل خطير ومعتد تجب مواجهته".

وأضافت: "أردوغان ينشر فكر الإخوان المسلمين في المنطقة وفي أوروبا. وهو بالنسبة لنا محتل لأرضنا وهو معتد على بلادنا".

واعتبرت مستشارة السيد الرئيس أنه "لولا مساعدة تركيا لما وصل آلاف الإرهابيين إلى سوريا"، مشددة على أن اتفاقية أضنة، المبرمة بين تركيا وسوريا عام 1998، "يمكن أن تحل المشكلة على الحدود إذا كان أردوغان يريد فعلا الحل".

ولفتت إلى أن "دمشق تعتبر أن كل السوريين يجب أن يدافعوا عن بلدهم ضد الغزاة"، فيما أردفت أن الخطوات التي اتخذت في العلاقة مع "قوات سوريا الديمقراطية" هامة وليس مطلوبا حل كل المشاكل دفعة واحدة.

وتابعت: "لا يمكن أن تقبل دمشق بنسخ نموذج كردستان العراق في بلدنا، ومعظم الأخوة الأكراد جزء عزيز من الشعب السوري".

ووجهت شعبان انتقادات إلى مواقف العالم العربي تجاه بلادها، قائلة إن "العدوان على سوريا هو نتاج السياسات العربية الفاشلة".

وأوضحت الدكتورة شعبان: "لا توجد رؤية استراتيجية للسياسة العربية بل ردود أفعال تجاه تركيا بسبب الخلاف معها".