اوغلو يكشف عن اتفاق مع الامريكي يقضي بان تسلمه قسد المنطقة العازلة دون قتال

جهينة نيوز:

قال وزير خارجية النظام التركي، مولود جاويش أوغلو، اليوم الخميس 17 أكتوبر/تشرين الأول، إن بلاده اتفقت مع أمريكا على جمع الأسلحة الثقيلة من وحدات حماية الشعب الكردية "قسد" وتدمير مواقعها و هو ما يعني تسليم المنطقة العازلة دون قتال.

وأوضح جاويش أوغلو في تصريحاته نقلتها وكالة "رويترز" أن هذا لا يمكن وصفه بأنه "وقف لإطلاق النار"، مضيفا "الهدنة تعقد بين جانبين مشروعين فقط".

وأردف "أوقفنا العملية فقط، من أجل مغادرة المنظمة الإرهابية للمنطقة الآمنة".

وأشار الوزير التركي إلى أن بلاده سنناقش مع روسيا وضع "منبج" ومناطق أخرى.

وقال جاويش أوغلو إن تركيا علقت عملية "نبع السلام" لمدة 120 ساعة، ليتم خروج "قسد" من المنطقة الآمنة.

وأردف "توصلنا إلى تفاهم مع الجانب الأمريكي حول سيطرة تركيا بشكل كامل على المنطقة الآمنة".

و يذكر ان الولايات المتحدة الامريكية و بشكل غير شرعي و مخالف للمواثيق الدولية تقوم باتفاقات غير شرعية مع النظام التركي الموالي لها بخصوص سورية عبر عمليات تبادل الادوان بين السيد و العبد.