نائب الرئيس الأمريكي يكشف عن اتفاق مشروط لوقف اطلاق النار من قبل الاحتلال التركي

جهينة نيوز:

قال نائب الرئيس الأمريكي مايك بينس توصلنا لاتفاق مع أردوغان لوقف إطلاق النار في شمال سوريا في اشارة منه للعدوان التركي على الاراضي السورية.

وقال بنس: إن تركيا ستوقف العملية العسكرية للسماح بانسحاب وحدات حماية الشعب خلال 120 ساعة كاشفاً ان العملية العسكرية التركية ستنتهي عندما يكتمل الانسحاب.

وأشار إلى أن الاتفاق يتضمن عدم دخول تركيا في عمل عسكري في مدينة تل ابيض, وكشف أن انسحاب القوات الكردية بدأ بالفعل.

وأضاف، أمريكا لن يكون لها جنود على الأرض في سوريا, وذكر أن أمريكا تلقت ضمانات من وحدات حماية الشعب الكردية السورية بانسحاب منظم.

وتابع قائلا، إن ما تم الاتفاق عليه سيخدم مصلحة الأكراد في سوريا ويؤسس لمنطقة عازلة طويلة الأمد.