تجمع عشائر البكارة يندد بعدوان النظام التركي على الأراضي السورية

جهينة نيوز:

ندد تجمع عشائر البكارة الذي عقد اليوم بحي المرجة في حلب بالعدوان التركي على الأراضي السورية مؤكدا ان هذا العدوان بمثابة احتلال.

وجدد التجمع في البيان الذي اصدره التأكيد على الوقوف الى جانب أبطال الجيش العربي السوري لدحر كل غاز ومعتد عن الأراضي السورية.

وأكد الشيخ فواز البشير أن اجتماع اليوم هو للتنديد بالعدوان التركي على الأراضي السورية ولدعم رجال الجيش العربي السوري في صد العدوان التركي.

وقال أحمد القريشي إن ثقته كبيرة بالنصر على أيدي أبطال الجيش العربي السوري ورد العدوان التركي الذي يستهدف الأرض والإنسان ونهب الثروات بينما اعتبر محمد العيسى البدراني العدوان التركي استمرارا للغزو العثماني للأراضي العربية.

وبين عمر الحسن عضو مجلس الشعب أن التجمع هو للتنديد بعدوان النظام التركي ورفضه رفضا قاطعا مع الدعوة للأهالي في الجزيرة السورية إلى أن يكونوا رديفا للجيش العربي السوري والوقوف خلفه لتحرير الارض من دنس الإرهاب.

وقال الشيخ قدور عبد الرزاق الحسين إن اجتماعنا اليوم هو لتوجيه رسالة للعالم كله بأننا نقف صفا واحدا مع رجال الجيش العربي السوري لصد العدوان التركي على الأراضي السورية وتحرير كل شبر وحبة تراب من دنس الإرهاب.