الاتحاد الأوروبي وبريطانيا يتوصلان الى اتفاق حول بريكست

جهينة نيوز:

أكد رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، التوصل الى اتفاق مع الاتحاد الأوروبي حول بريكست داعياً البرلمان لدعم الوثيقة السبت. وغرد جونسون “لقد توصلنا إلى اتفاق جديد ورائع يسلم السيطرة [على شؤوننا] الى أيدي بريطانيا. والآن يجب على البرلمان ضمان خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي يوم السبت حتى نتمكن من معالجة القضايا الأخرى ذات الأولوية مثل تكاليف المعيشة، والخدمات الصحية الوطنية، والجريمة والبيئة”.

من جهته، أعلن رئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر عن توصل الاتحاد الأوروبي وبريطانيا الى اتفاق حول بريكست قبل قمة الاتحاد. وكتب يونكر في تغريدة “عندما تكون هناك ارادة يكون هناك اتفاق، وهو اضحى بيننا. إنه اتفاق عادل ومتوازن بالنسبة للاتحاد الاوروبي وللمملكة المتحدة على حد سواء.. وانا أوصي القمة بقبول هذه الصفقة”.