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بنس: يعلن أن تركيا ستوقف إطلاق النار في شمال سورية بشكل دائم
الخميس, 17 تشرين الأول 2019 الساعة 20:42 |
سياسة
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عالمي
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