بنس: يعلن أن تركيا ستوقف إطلاق النار في شمال سورية بشكل دائم

الخميس, 17 تشرين الأول 2019 الساعة 20:42 | سياسة, عالمي

بنس: يعلن أن تركيا ستوقف إطلاق النار في شمال سورية بشكل دائم


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