اكتشاف كائن حي غامض يملك 720 عضوا جنسيا وقادر على التجدد

جهينة نيوز:

عرضت حديقة الحيوانات في باريس كائنا حيا أصفر اللون يشبه الفطر لكنه يتصرف كحيوان، ولا يعلم العلماء إلى الآن من هو هذا الكائن.

وتمت تسمية الكائن بـ"المخاط" على اسم فلم الرعب "Blob"، الذي يظهر فيه كائن أخضر اللون وكان قد قدم من الفضاء الخارجي إلى الأرض ويلتهم سكان بلدة أمريكية، ومن غير المعلوم كيف حصلت حديقة الحيوانات على الكائن.

ونقلت صحيفة "يورو نيوز"، أن كائن المخاط وحيد الخلية، يمكن أن يشفي نفسه خلال دقيقتين إذا تم قطعه إلى نصفين، ويمكن أن يتحرك حتى 4 سم خلال ساعة واحدة، كما أن لديه 720 عضوا جنسيا وهو قادر على التجدد.

و"المخاط" ليس له عقل لكنه قادر على تعلم حل المشكلات وتبادل المعرفة، لا يوجد له فم أو معدة أو عيون، لكن يمكنه اكتشاف الطعام وتناوله.

وقال رئيس المتحف الوطني للتاريخ الطبيعي في باريس، برونو ديفيد، "نحن على يقين من أن هذا ليس نباتًا، لكننا لا نعرف ما إذا كان فطرًا أو حيوانًا (فهو يجمع خصائص الاثنين)". وباعتقاده أن المخاط هو "أحد أسرار الطبيعة".

توجد شذوذ كهذه في الطبيعة، لكن هذه المرة الأولى في العالم الذي يتم عرضها علنا، ويبدأ عرض "المخاط" في حديقة باريس ابتداءا من 19 أكتوبر/ تشرين الأول.