وسط تحذير أمريكي من فشل المحادثات ..أردوغان يلتقي نائب ترامب في أنقرة

جهينة نيوز:

أعلنت الرئاسة التركية، الخميس، أن الرئيس رجب طيب أردوغان، التقى نائب الرئيس الأميركي مايك بنس في المجمع الرئاسي بالعاصمة أنقرة.

ونشرت صفحة الرئاسة الرسمية على "تويتر"، صورة لأردوغان وبنس، لكنها لم تشر إلى حضور وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو، الذي توجه إلى أنقرة في وقت سابق.

ووصل بنس الخميس إلى إنقرة، من أجل إجراء محادثات مع الرئيس التركي بشأن العملية العسكرية التركية في سوريا.

و حذّر الرئيس الأميركي دونالد ترامب من فشل اللقاء بين نائبه مايك بنس والرئيس التركي رجب طيب أردوغان، وتوعد تركيا بعقوبات مدمرة إذا لم ينجح اللقاء، مشدداً على أنه لم يعط تركيا الضوء الأخضر للاعتداء على الأراضي السورية.