بعد إجراء الصيانة اللازمة لها جميع الخطوط الكهربائية في القامشلي بالخدمة

جهينة نيوز:

أعلنت الشركة العامة لكهرباء الحسكة أن جميع الخطوط الكهربائية في مدينة القامشلي موضوعة في الخدمة حاليا بعد الانتهاء من إجراء الصيانة اللازمة لها جراء تعرض قسم منها للقصف من قبل العدوان التركي وخروجها من الخدمة.

وبين مدير عام الشركة المهندس أنور العكلة في تصريح لسانا أن “جميع خطوط الكهرباء ضمن مدينة القامشلي وأحيائها تمت إعادتها إلى الخدمة وأن الورشات الفنية في مختلف مناطق المحافظة على أهبة الاستعداد لإجراء الصيانات الفنية التي تتعرض لها شبكات نقل وتوزيع التيار الكهربائي”.

وأشار العكلة إلى أنه “رغم ظروف العمل الصعبة والمخاطر التي يواجهها العمال استطاعت ورشات الطوارئ إنهاء صيانة خطوط النقل المتوسطة ولا سيما في الأحياء الشمالية من مدينة القامشلي والتي خرجت من الخدمة نتيجة استهدافها من قبل العدوان التركي”.

وكانت الورشات الفنية في شركة كهرباء الحسكة قامت خلال الأسبوع الماضي بإجراء صيانات متعددة في الجهة الشمالية الغربية من المحافظة والتي تتركز فيها عمليات العدوان التركي ومرتزقته.