وفاة الملاكم الأمريكي باتريك داي بضربة قاضية

جهينة نيوز:

توفي الملاكم الأمريكي باتريك داي الليلة الماضية في شيكاغو، متأثرا بإصابة في الرأس خلال خسارته بالضربة القاضية، في الجولة العاشرة، أمام تشارلز كونويل السبت الماضي ونُقل على إثرها إلى المستشفى، ليفارق الحياة بعد أربعة أيام .

ودخل داي البالغ عمره 27 عاما في غيبوبة لمدة أربعة أيام بعد هزيمته، وعلى الرغم من خضوعه لجراحة عاجلة في المخ، فشل الأطباء في إنقاذه.

وقال لو ديبيلا مروج مباريات داي "توفي باتريك داي الأربعاء 16 أكتوبر 2019 مستسلما لإصابة دماغية، تعرض لها خلال نزال يوم السبت 12 أكتوبر.. كان محاطا بعائلته وأصدقائه المقربين وأعضاء فريقه، ومن بينهم مدربه وصديقه جو هيجينز".

وأضاف "بالنيابة عن عائلة باتريك وفريقه وكل المقربين منه، نحن ممتنون لصلواتكم ومساندتكم وحبكم لباتريك والذي كان واضحا منذ إصابته"

و الجدير بالذكر ، في يوليو تموز توفي الأرجنتيني هوجو سانتييان (23 عاما)، بسبب إصابته في نزال في وزن فوق الخفيف، والروسي ماكسيم داداشيف البالغ عمره 28 عاما في نزال آخر.