سورية: رغم الإدانات الدولية مايزال نظام أردوغان متعنتاً في عدوانه السافر على سورية

جهينة نيوز:

اكد مصدر رسمي في وزارة الخارجية انه رغم الإدانات الدولية مايزال نظام أردوغان متعنتاً في عدوانه السافر على سورية ويزرع الموت والدمار في انتهاك فاضح لكافة القوانين والأعراف الدولية

وقال المصدر ان العدوان التركي الغادر وليد الأطماع التوسعية والأوهام البائدة لنظام أردوغان ويؤكد أنه في مصاف المجموعات الإرهابية التي قدم لها مختلف أشكال الدعم.

واضاف المصدر إن الجمهورية العربية السورية إذ تجدد رفضها المطلق وإدانتها الشديدة لهذا العدوان تؤكد تلاحم السوريين ووحدتهم تحت راية العلم الوطني وعدم السماح لأي كان بالتدخل في الشأن الوطني.