عودة أكثر من ألف مهجر سوري إلى أرض الوطن خلال 24 ساعة الأخيرة

جهينة نيوز:

أفاد المركز الروسي لاستقبال وتوزيع وإيواء اللاجئين بأن أكثر من ألف شخص قد عادوا إلى سوريا من أراضي الأردن ولبنان خلال الــ 24 الساعة الأخيرة.

وذكر المركز في نشرة له بهذا الشأن على الموقع الرسمي لوزارة الدفاع الروسية: "خلال الــ24 الساعة الماضية عاد 1100 مهجر إلى الجمهورية العربية السورية من أراضي الدول الأجنبية، من بينهم 453 مهجرا (136 امرأة و231 طفلا) من لبنان عن طريق معبري جديدة يابوس وتلكلخ بالإضافة إلى 647 أشخاص (194 امرأة و330 طفلا) عادوا من الأردن عبر معبر نصيب.

وأشار المركز إلى أن إجمالي عدد اللاجئين الذين عادوا إلى سوريا من أراضي الدول الأجنبية منذ يوم 18 تموز عام 2018، قد بلغ 439 ألف شخص، منهم أكثر من 139.5 ألف شخص من لبنان وما يقرب من 300 ألف شخص من الأردن.

وقامت الوحدات الفرعية التابعة لسلاح الهندسة العسكرية للجيش العربي السوري خلال الــ 24 الساعة الأخيرة بعملية تطهير الأراضي من الألغام على مساحة 2.0 هكتار. وذلك بالإضافة إلى قيام الخبراء باكتشاف وتدمير 32 عبوة قابلة للانفجار.