بعد اعتذار كاريس بشّار رامي حنّا ينسحب من" عهد الدم"

جهينة نيوز:

يبدو أن مسلسل "عهد الدم" الذي تنتجه شركة "إيغل فيلمز" يواجه أزمة اعتذار. فبعد انسحاب الممثلة السورية كاريس بشار منه لصالح مسلسل "العميد" (بطولة تيم حسن وكتابة وإخراج باسم السلكا)، انسحب مخرج العمل رامي حنا لانشغاله بمسلسل آخر خاص برمضان 2020، وتم الاستعانة بالمخرج المصري كريم الشناوي بدلاً منه.

ويتألف مسلسل "عهد الدم" من عشر حلقات وهو من النوع البوليسي ومقتبس عن مسلسل صربي ومعدّ للعرض على شبكة "نيتفلكس"، يؤدي دور البطولة فيه الممثل باسل خياط وهو من كتابة إياد أبو الشامات، وقد تم استبدال كاريس بشار بزميلتها نادين تحسين بك لتأدية دور البطولة إلى جانب خيّاط، وقد كان من المفترض أن يبدأ تصويره في شهر أيلول الماضي.