بعد خروجها من ذا فويس..مشتركة تهاجم سميرة سعيد وتعلن اعتزالها

جهينة نيوز:

أثارت المشتركة المغربية ليلى البرّاق حالة من الجدل بعد خسارتها في برنامج "ذا فويس"، إذ لم يلتفت لها أي من المدربين النجوم في مرحلة "الصوت وبس"، الأمر الذي جعل البراّق وهي فنانة مغربية محترفة ولديها أغانٍ خاصة معروفة في المغرب، أن تعلن عبر حسابها في "إنستغرام" عن اعتزالها الفن، وقد هاجمت الفنانة سميرة سعيد في برنامج إذاعي لأنها وبحسب ما قالت تعاملت معها، فيما تصرّفت وكأنها لا تعرفها وعاملتها كمبتدئة

وأطلت ليلى البرّاق في لقاء تلفزيوني وضّحت فيه حقيقة ما حصل معها لافتة إلى أنه فُرض عليها أن تقدم أغنية "وعدي" لسميرة سعيد، مشددةً على أنها لم تكن تعلم أن سميرة سعيد ضمن لجنة التحكيم، وأنها كانت ستختار الانضمام إلى فريقها لأنها أستاذة في الغناء، ولكن سعيد تعاملت معها كمبتدئة في الفن رغم أنها تعرفها وتعرف عائلتها. وخلال الحلقة غنّت ليلى الأغنية التي اختارتها بنفسها لتغنّيها في مرحلة "الصوت وبس

وأضافت البرّاق أن سميرة سعيد اتصلت بها بعد مرورها في "ذا فويس" من أجل حلّ سوء التفاهم واعتذرت منها.

وعن إعلانها الاعتزال الفني، قالت إنها اتخذت قرارها في لحظة غضب وإحباط بعد أن خذلها المدربون، وقالت إنها شاركت في "ذا فويس" من أجل الترويج لألبومها الجديد، ثم قامت بعد ذلك بحذف تعليقها عن "إنستغرام".