شرطة حلب تلقي القبض على زوجة أب إثر تعذيبها لابنة زوجها.. اقرؤوا القصة كاملة

جهينة نيوز:

ألقت قوات الشرطة قسم الأنصاري القبض على والد وزوجة أب الطفلة سيدرا التي نشرت مواقع التواصل الاجتماعي في حلب تفاصيل تعرضها للتعذيب من قبل زوجة أبيها في منزلها في حي صلاح الدين بحلب.

وفي التفاصيل.. فقد نشرت شرطة محافظة حلب خبر أرفقته بصورة لطفلة قالت فيه أنه تم العثور على الطفلة سيدرا شادي ختان الضائعة في إحدى شوارع حلب وهي في مركز شرطة الأنصاري من أجل أن يأتي ذويها لإستلامها.

وعند صباح اليوم الثاني نشرت شرطة حلب صورة جديدة للطفلة مع أبيها تحت خبر قالت فيه أن والد الطفلة وصل إلى مركز الشرطة وقام بإستلام الطفلة سيدرا.

بعد مضي عدة ساعات على إنتشار خبر عودة الطفلة لذويها وصلت إلى شبكة الزهراء صورة صادمة للطفلة سيدرا والدماء تملأ رأسها مرفقة برسالة تقول : " مرحبا اخي.. الطفلة سيدرا ماكانت ضايعة، هي يلي هربت من البيت.. الله يوفقكم لاتخلوا سيدرا ترجع على بيتها لأنه مرت أبوها عم تعذبها بشكل يومي وعم تكويها بالنار وتضربها بوحشية وهي الصورة قبل هروب الطفلة قامت مرت أبوها بضرب رأسها بالحيط لحتى نزل الدم وهي الصورة قامت الجارة بتصويرها من منزلها المجاور لمنزل الطفلة عندما كانت الطفلة بجانب الشباك.

الله يوفقكم انقذوا الطفلة.. كل يوم منسمعها عم تعيط وتصوي وتبكي من الضرب وشوفوا على ايدها بصورتها مع ابوها في أثار الضرب واضحة.. الله يوفقكم لاتتركوها"

وكانت هذه الكلمات من جيران الطفلة ووضع الخبر برسم برسم السيد اللواء عصام الشلي قائد الشرطة بحلب الذي تابع الموضوع وأمر بإعادة التحقيق فيه وإحضار الطفلة إلى قسم شرطة الأنصاري، واستدعاء ذويها،وبدء التحقيق للوصول لحقيقة هذا الأمر ،وعرض نتيجة التحقيق على القضاء المختص لإتخاذ الإجراءات القانونية أصولآ

وبتوجيه مباشر من القاضي المحامي العام الأول بحلب أحمد بلاش،ألقت قوات الشرطة قسم الأنصاري القبض على والد الطفلة سيدرا وزوجته كما تم تحويل الطفلة سيدرا إلى الطبيب الشرعي بحلب لفحصها والكشف عليها وتقديم العلاج لها.

ومازال الموضوع قيد التحقيق بالتنسيق مع أعلى مسؤولي المدينة وسيتم تأمين الطفلة بالكامل