الصين: أول رخصة لتوصيل البريد السريع عبر طائرة بدون طيار

جهينة نيوز:

منحت مصلحة الدولة لادارة الطيران المدنى الصينية شركة /أنتورك/ للتكنولوجيا أول رخصة تشغيل تجريبي لتوصيل البريد السريع من خلال طائرة بدون الطيار.

ونقلت صحيفة تشاينا ديلي الصينية عن الرئيس التنفيذي للشركة تشاو ليانغ قوله ان 90 بالمئة من الخطوط التى رسمتها الشركة تسير فوق الانهار بالمدينة لضمان سلامة الطيران مشيرا الى ان الطائرات بدون طيار تستطيع خفض سرعتها وتغيير الخطوط عند مواجهة ظرف طارىء أو مناخ قاس.

ومنذ أن طرحت شركة أمازون فكرة التوصيل بالطائرة بدون الطيار عام 2013 ظلت الشركات اللوجستية الصينية الرائدة وعمالقة التجارة الالكترونية تجرب سوق توصيل البريد السريع باستخدام الطائرة بدون الطيار.

واجرت شركة انتورك أكثر من 20 الف تجربة لوجستية في مناطق حضرية وجبلية في مقاطعة تشجيانغ شرقي الصين التي تعد مقر الشركة قبل أن تحصل على الرخصة واجتازت تقييم مخاطر وتجارب الطيران التي تشرف عليها مصلحة الدولة لادارة الطيران المدني.