ميركل توقف تصدير الأسلحة إلى تركيا وتدعوها لوقف العملية العسكرية في سوريا

جهينة نيوز:

قالت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل إن بلادها لن تسلم أي أسلحة إلى تركيا إضافة إلى مطالبتها بوقف العملية العسكرية التي تشنها أنقرة في شمال سوريا.

وأضافت ميركل أن "العملية العسكرية التركية في سوريا ستؤدي إلى مأساة إنسانية وبنتائج جيوسياسية كبيرة، ولهذا ستتوقف ألمانيا عن تصدير الأسلحة لتركيا، وسنناقش حظر الأسلحة على مستوى الاتحاد الأوروبي في الاجتماع اليوم"، وذلك حسب وكالة "رويترز".

وكان وزير الخارجية الألماني هايكو ماس أعلن أن الحكومة الألمانية ستوقف صادرات الأسلحة إلى تركيا، على خلفية العسكرية التي تشنها أنقرة ضد مواقع الأكراد في شمال شرق سوريا.

ونقلت صحيفة "بيلد إن زونتاغ" الألمانية عن ماس، قوله: "بناء على الهجوم العسكري الذي تقوم به تركيا في شمال شرق سوريا، لن تصدر الحكومة الفيدرالية تصاريح جديدة لتصدير أسلحة ومعدات عسكرية يمكن لتركيا أن تستخدمها في سوريا".

وبدأت تركيا عمليتها العسكرية ضد وحدات حماية الشعب الكردية السورية التي تعتبرها جماعة إرهابية بعد أن سحب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بعض قواته التي تدعم المقاتلين الأكراد في قتال تنظيم "داعش" الإرهابي.