تحطم مقاتلة "سو-30" في فنزويلا

جهينة نيوز:

أكد وزير الاتصال والإعلام خورخي رودريغيز، موت طيارين فنزويليين في حادث تحطم طائرة في ولاية غواريكو بوسط البلاد فنزويلا.

وجاء في بيان الوزارة مع الأسف الشديد نود الإبلاغ عن حادث تحطم طائرة عسكرية، ووقوع طيارين اثنين ضحايا الحادث هما الجنرال فيرجيليو ماركيز موريللو البالغ من العمر 46 عاما وقائد الطائرة نسمار سالازار البالغ من العمر 32 عاما.

وأرسل رئيس الدولة نيكولاس مادورو رسالة تعزية إلى أقارب وأصدقاء أفراد الجيش.

وحسب بيانات الإعلام المحلي، مات الطيارين خلال مناورات أجريت على متن طائرة سوخوي، وفشلت المقاتلة بعد إقلاعها في الساعة 16:14 .