مصادر جامعية: لا يتم تفصيل اختصاصات على مقاس أحد في مسابقة الدكتوراه!

جهينة نيوز:

أبدى عدد من حملة شهادة الدكتوراه تخوفهم من تكرار ما حدث حول تحديد احتياجات الجامعات من أعضاء الهيئة التدريسية على غرار ما حدث في المسابقة الماضية التي تم خلالها استبعاد الاختصاصات وحملة شهادات الدكتوراه الفعليين الذين تخرجوا من الأقسام ولم تطلبهم؟.

وأشار الطلاب إلى أن هذه الأقسام بأمس الحاجة لهذه الاختصاصات (فإن لم تكن بحاجتها فلماذا تعطي هذه الشهادات؟) ولم تطلبها مطلقاً، ليصار إلى طلب اختصاصات وهمية لم يتقدم إليها أحد في سورية، وهذا يعتبر بحسب «الطلاب» مؤشراً خطيراً ينذر بأن هذه المسابقات شبه وهميه ولن تحل مشكلة الكوادر والنقص الحاد بها، ولاسيما مع امتناع من هم في الخارج عن العودة، فحسبما صرح عنه أن٢٠٠٠ معيد رفضوا العودة ولم يتبق سوى كفاءات الداخل؟

وطالب الطلاب بضرورة التدقيق في هذا الموضوع ورصد تداعياته قبل رفع الاحتياجات بشكل فعلي عبر توجيه واضح بطلب الاختصاصات النادرة حيث تحتاج الجامعات أضعافاً مضاعفة لما هو موجود في سورية واستيعاب الخريجين الجدد الحاصلين على الدكتوراه وخاصة أن في كل قسم لم يتخرج سوى واحد أو أثنين على الأكثر.

وتساءل أحد طلاب الدكتوراه أنه منذ عام تم رفع احتياجات للهيئة التدريسية إلى الوزارة ولم تجر مسابقة حتى الآن، فكيف تم نسف هذه الاحتياجات ما دامت لم تجر مسابقة بعدها؟ وكيف كانت الكليات بحاجتها بالأمس واليوم لم تعد تحتاجها؟ أسئلة كبيرة برسم المعنيين لإنصاف وإنقاذ هذه الكفاءات.

وعن هذا الموضوع بينت مصادر جامعية لـ«الوطن» أنه لا يوجد أي شيء رسمي مقرر حتى تاريخه ولم يطرح نهائياً في مجلس الجامعة، مشددة على ضرورة التدقيق في التخصصات المقترحة، مع ضرورة أن تكون الاختصاصات منطقية وضرورة للقسم وترفد الكلية بها.

ولفتت المصادر إلى أن ما تم تداوله عبارة عن أقاويل ولم يبت فيه ولم يطرح بشكل فعلي، موضحة أنه من غير المنطقي تفصيل أحد التخصصات على قياس البعض، كما حدث في مسابقة أعضاء الهيئة الفنية التي تم إلغاؤها مؤخراً في جامعة طرطوس، منوهة بإجراء تدقيق حول الموضوع، علما أن التخصصات في إحدى الجامعات لم ترفع حتى تاريخه، مضيفاً: ستتم دراسة الموضوع ضمن أسس علمية ومنطقية.