سمية الخشاب تعلق على علاقة عمرو دياب بـ" دينا الشربيني"

جهينة نيوز:

عبرت الفنانة سمية الخشاب عن رأيها بعلاقة عمرو دياب بـ دينا الشربينى، بعد أن أبدت إعجابها بأغنية عمرو دياب الجديدة "تحيرك" التي صدرت ضمن ألبومه الأخير "أنا غير".

وصرحت سمية الخشاب خلال حوار قائلة إن كلمات هذه الأغنية تعبر عن الفتاة العربية، وعندما قال لها المحاور بأن المقصودة من الأغنية هي الفنانة دينا الشربيني، قالت سمية الخشاب: "أيوة حبيبته يغنيلها براحته وطبعا هي جميلة.. هي دينا جميلة وتحسها وشها فيه طيبة من غير ما تتكلم".

من ناحية أخرى يستعد الفنان عمرو دياب، لطرح أغنية جديدة بعنوان "قدام مرايتها" وهي أغنية ضمن أغاني ألبوم "أنا غير"، ويتعاون من خلالها مع الشاعر تامر حسين