كارلا حداد أغرقت جورج قرداحي في "شبر عنب"

جهينة- خاص:

بسخرية تشبه موقف منتقدي برنامجها "في Male" الذي يُعرض على قناة "إل بي سي" ردّت الإعلامية اللبنانية كارلا حداد باستهجان مفتعل على ضجة عصر العنب بقدميها على الهواء، والتي أثارتها مواقع التواصل الاجتماعي بالقول: "كتير أخد ضجّة مشهد عصر العنب بالحلقة الأولى"، مضيفة في تغريدة لها: "عصر العنب بالأقدام طريقة تقليدية إذا ما سامعين فيها.. وعيب عليكن الشّتم"، وتابعت: "نصيحتي اقرأوا واطلعوا ثمّ اتحفوني.. وعفكرة العنب راح لصنع الخلّ.. وشكراً".

هذا الردّ المتوقع الذي يستخفّ بما أبداه جمهور واسع من اللبنانيين وغيرهم، لم يكن مفاجئاً بقدر المفاجأة الأكبر بأن يكون ضيف الحلقة الإعلامي جورج قرداحي، الذي استطاعت حداد جرّه إلى هذا النوع من البرامج المبتذلة، بل وأغرقته معها في "دست العنب" حتى أنه شاركها بدهس الحبات بقدميه على الهواء خلال إحدى فقرات البرنامج.

أما الأكثر إثارة فهو ما أظهرته كارلا حداد التي خلعت حذاءها وبدأت تدوس العنب وهي ترقص برفقة قرداحي على أغنية لكارول سماحة. الأمر الذي استفز كثيراً من المتابعين الذين رأوا في هذا السلوك الذي حاول تذكيرنا بأن عملية عصر العنب بالأقدام هي الطريقة التقليدية التي كانت تستخدم قبل دخول الآلات إلى هذه الصناعة التي تعود إلى وقت طويل في الشرق الأوسط وحوض المتوسط من أجل صناعة الخل والنبيذ، بأنه استخفاف بإحدى نعم الرب، واستهتار بمشاعر ملايين الفقراء الذين لا يملكون ثمن كيلو عنب واحد.

والأكثر مرارة أن يرمي إعلامي قدير كجورج قرداحي تاريخه وينجر إلى الغرق بـ"شبر عنب" كرمى عيني كارلا حداد، حيث تناسى صاحب البرامج الأكثر مشاهدة ومتابعة في العالم العربي بدءاً من إذاعة مونت كارلو وإذاعة الشرق، مروراً بـ"من سيربح المليون" و"افتح قلبك"، وصولاً إلى "المسامح كريم".. وسواها، والحائز على جائزة الميركس دور كأفضل إعلامي في العالم العربي لعام 2007،

وسفير النوايا الحسنة لمنظمة الأمم المتحدة، أن مكانته في قلوب جمهوره لا تسمح له بالهبوط إلى هذا الدرك من استفزاز المشاهدين بمثل ما صنعت "جزمته" و"رجلا كارلا حداد" في هذا البرنامج!!.

وأخيراً.. لا ندري إن كان يستحق فستان كارلا حداد الضيق وخلخالها الذي علقت به حبات العنب كل هذه التضحية التي لا تليق بإعلامي كبير مثل جورج قرداحي؟!!.