جنود الاحتلال الامريكي تركوا في قواعدهم رسائل وقحة للقوات الروسية - صورة

جهينة نيوز:

دخلت وسائل اعلام قواعد الاحتلال الامريكي التي تم اخلائها في سورية و تبين أن تلك القواعد اخليت على عجل حيث ترك الامريكيين خلفهم مولدات الكهرباء و المكيفات و الثياب و الطعام و الفرش و الاغطية, و لكن يبدو انهم كانوا يدركون بأن القوات الروسية ستدخل هذه المواقع مع القوات السورية حيث تركوا رسائل وقحة لزملائهم الروس.

و نشر الصحفي الروسي اوليغ بلوخين الذي دخل الى موقع امريكي في منبج مشاهد ظهر فيها رسالة من الجنود الامريكيين لشركة فاغنر الروسية التي سبق لها ان اشتبكت مع القوات الامريكية و للقوات الروسية العاملة في سورية بشكل عام تحمل شتائم لامهات الجنود و صورة للعلم الروسي و فوقه (عضو ذكري) بالعلم الامريكي و هو ما يشير الى ان الجنود الامريكيين غادروا سورية و تنتابهم مرارة الهزيمة.

تعتذر جهينة نيوز عن ترجمة ما تحمله الرسائل الامريكية و تظلل جزء من الرسوم التي تركها جيش الاحتلال الامريكي خلفه و تنشر هذه الصورة فقط.