التحالف الأمريكي يعلن انسحابه من الرقة والطبقة بشمال شرق سوريا

جهينة نيوز:

أعلن التحالف الدولي الغير شرعي الذي تقوده الولايات المتحدة، اليوم الأربعاء، أن قواته غادرت مدينتي الرقة والطبقة وكذلك مصنعا لشركة لافارج للأسمنت في إطار الانسحاب من شمال شرق سوريا.

وقال المتحدث باسم التحالف الكولونيل مايلز بي. كاجينز على "تويتر"، "قوات التحالف تواصل انسحابا مدروسا من شمال شرق سوريا".

وأضاف، "انسحبنا في 16 أكتوبر من مصنع لافارج للأسمنت والرقة والطبقة".

و يوم امس اعلن التحالف الغير شرعي عن مغادرة قواته مدينة منبج و ريفها.

و يذكر ان وسائل اعلام دخلت القاعدة العسكرية الامريكية في منبج حيث تبين ان القوات الامريكية تركت طعامها و مكيفات الهواء و مولدات الكهرباء فضلاً عن الثياب و الفرش و الاغطية مما يشير الى مغادرة سريعة للموقع.