لهذا السبب اردوغان غاضب جداً و حزين و لن يثق بأي سياسي في العالم

الأربعاء, 16 تشرين الأول 2019 الساعة 22:13 | سياسة, عالمي

لهذا السبب اردوغان غاضب جداً و حزين و لن يثق بأي سياسي في العالم

جهينة نيوز:

اشتكى رئيس النظام التركي رجب طيب أردوغان، من أن بلاده لم تتلق أي تعزية من ساسة الدول الأجنبية في مقتل 20 شخصا في المناطق الحدودية، جراء القصف بالقذائف الصاروخية والهاون من سوريا دون أن يذكر ان هذه القذائف رداً على عدوانه على سورية.

وتابع أردوغان بحسب وكالة الاناضول في هذا الشأن مشيرا إلى أن بلاده لم تتلق أي تعزية من الخارج، ولم يعرب أي سياسي في الدول الأجنبية عن تمنياته بالشفاء العاجل لـ 170 جريحا، في إشارة إلى خسائر بلاده في المناطق الحدودية المتاخمة لسوريا.

وأعلن الرئيس التركي أن بلاده ستأخذ هذا الأمر في حسابها، ولن تثق بهؤلاء الساسة في المستقبل، مضيفا أن مثل هؤلاء الشركاء الخارجيين لا يعتمد عليهم.

هذا و لم يذكر اردوغان اذا كان كلامه يشمل حركة حماس و مشيخة قطر و هما حلفائه السياسيين و المنتمين لنفس تياره الاخواني.


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