الاتحاد الأوروبي يحث تركيا على وضع حد للعمليات العسكرية في سوريا

الأربعاء, 16 تشرين الأول 2019 الساعة 22:06 | سياسة, عالمي

الاتحاد الأوروبي يحث تركيا على وضع حد للعمليات العسكرية في سوريا

جهينة نيوز:

دعت دول الاتحاد الأوروبي في الأمم المتحدة، تركيا على الإنهاء الفوري للعدوان العسكري التركي على الشمال السوري.

قال رئيس البعثة الألمانية لدى الأمم المتحدة، كريستوفر هوسغين، نيابة عن جميع بعثات الاتحاد الأوروبي "بالنيابة عن أعضاء الاتحاد الأوروبي الخمسة في مجلس الأمن (بريطانيا العظمى وفرنسا وألمانيا وبولندا وبلجيكا) وإستونيا، أود أن أقول: يدين أعضاء الاتحاد الأوروبي العملية العسكرية لتركيا شمال شرقي سوريا، ويحثون تركيا على وضع حد لها".

وفي السياق ذاته، أعلن ممثل روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة، فاسيلي نيبينزيا، اليوم الأربعاء، أن موسكو تتفهم قلق تركيا على أمنها، لكنها تعتقد أن العملية التركية في سوريا يجب أن تتناسب مع الأهداف.

وقال نيبينزيا للصحفيين "نحن نتفهم قلق تركيا على أمنها الوطني، لكننا نعتقد أن العملية التي يجرونها يجب أن تتناسب مع الأهداف المعلنة".


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