إدراج سورية ضمن قائمة البلدان المتمتعة بالامتيازات الجمركية للاتحاد الاقتصادي الأوراسي

جهينة نيوز:

أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية أنه تم إدراج سورية ضمن قائمة البلدان التي تتمتع بالامتيازات الجمركية للاتحاد الاقتصادي الأوراسي وبالتالي حصول أنواع الصادرات المحددة ضمن القائمة المعتمدة من قبل الاتحاد على حسم جمركي مقداره 25 بالمئة عند تصديرها إلى أي دولة من دول الاتحاد الخمس.

وأشارت الوزارة في بيان لها إلى أن الإدراج جاء في إطار استمرار العمل على تسهيل نفاذ الصادرات السورية إلى الأسواق الخارجية وفي سياق التواصل المستمر لتحقيق المكتسبات الممكنة وللحفاظ على ما تم الحصول عليه سابقاً من مزايا تتعلق بنفاذ الصادرات السورية إلى الأسواق الروسية من خلال الاستفادة من الميزة التفضيلية التي كان يمنحها الاتحاد الجمركي الأوراسي لبعض الدول.

وتقوم الوزارة بالتنسيق مع الجهات المعنية لموافاة اللجنة الاقتصادية الأوراسية بنماذج شهادات المنشأ وإعلامها بالجهات المعنية بالتحقق من صحة المنشأ علماً بأنه قد تم التعميم على اتحادات غرف التجارة والصناعة والزراعة للإفادة من هذه الامتيازات.

وأكدت الوزارة أهمية دور فعاليات القطاع الخاص بتعريف المنتجين السوريين بالميزة التي سيحصلون عليها عند تصدير منتجاتهم إلى أسواق دول الاتحاد الأوراسي وفق نموذج شهادات المنشأ المطلوبة باعتبار أن التصدير قد يتم من قبل مصدرين متخصصين وليس من قبل المنتجين بشكل مباشر الأمر الذي من شأنه التحفيز بشكل أكبر باتجاه التوسع في الإنتاج والتصدير.

وتأسس الاتحاد الجمركي الأوراسي مطلع كانون الثاني من عام 2010 من قبل ثلاث دول هي روسيا الاتحادية وبيلاروس وكازاخستان بينما تم البدء بالتحضير للانتقال من مستوى الاتحاد الجمركي إلى مستوى الاتحاد الاقتصادي في العام 2014 ليبدأ فعلياً مطلع عام 2015 ويضم حاليا خمس دول هي روسيا وبيلاروس وأرمينيا وكازاخستان وقيرغيزستان.