مقياس جديد لجمال الوجه يعتمد على الكومبيوتر يكشف عن اجمل عشر نساء شهيرات

جهينة نيوز:

أفادت صحيفة "ذا صان" البريطانية، أن جراح التجميل جوليان دي سيلفا أجرى دراسة أظهرت أن وجه عارضة الأزياء الأمريكية بيلا حديد قريب من "النسبة الذهبية".

قام دي سيلفا بحساب نسب وجوه العديد من المشاهير باستخدام صيغة "النسبة الذهبية"، التي تقتضي قياس موقع شفاههم وأنفهم وذقنهم وجبهتهم وفكهم.

كانت بيلا حديد قريبة من النسبة المثالية البالغة 94.35٪ لذلك أطلق عليها الجراح أجمل امرأة في العالم.

وقال الطبيب "كانت بيلا هي الفائزة المطلقة عندما تم قياس جميع عناصر الوجه من أجل الكمال الجسدي. حصلت على أعلى درجة ذقن إجمالية بلغت 99.7 ٪. فقط 0.3 ٪ ينقصها لتصل إلى الشكل الممتاز".

احتلت المغنية بيونسيه المرتبة الثانية (92.44٪)، والممثلة الثالثة أمبر هيرد (91.85٪)، صاحبتا الأنف المثالي.

وضمت قائمة العشرة الأوائل أيضًا أريانا غراندي، وتيلور سويفت، وكيت موس، وسكارليت جوهانسون، وناتالي بورتمان، وكاتي بيري، وكارا ديليفين.

وأضاف الجراح قائلاً "إن الأساليب الجديدة للمقارنة بواسطة جهاز الكمبيوتر ستساعد العلماء في محاولة للإجابة على السؤال - ما الذي يجعل الشخص جميلًا جسديًا، فضلاً عن تخطيط عمليات التجميل بشكل أفضل".