تواصل عودة المهجرين من مخيم الأزرق في الأردن إلى أرض الوطن

جهينة نيوز:

بعد سنوات من التهجير بسبب الإرهاب عادت اليوم مجموعة من المهجرين إلى الوطن قادمة من مخيم الأزرق في الأردن عبر مركز نصيب الحدودي بدرعا.

و استقبلت الجهات المعنية المهجرين وأنهت جميع الإجراءات المتعلقة باستكمال البيانات الشخصية وعناوين الإقامة الدائمة ليصار إلى نقلهم عبر حافلات إلى مناطقهم ومدنهم التي حررها الجيش العربي السوري من الإرهاب.

وأشار رئيس مركز الهجرة والجوازات في مركز نصيب العقيد مازن غندور إلى أن الجهات المعنية أمنت الخدمات اللازمة لنقل العائدين مع أطفالهم إلى أقرب نقطة يمكن من خلالها الوصول إلى مكان سكنهم حيث يتم بشكل دائم تقديم التسهيلات للعائدين من قبل العاملين في المركز مبيناً أن عدد العائدين منذ افتتاح المعبر حتى تاريخه بلغ 29549 شخصاً.