بعد رفض أردوغان لقائهما.. الرئاسة التركية تؤكد لقائه مع بومبيو وبنس غدا في أنقرة

جهينة نيوز:

أكد رئيس دائرة الاتصالات في الرئاسة التركية أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان سيلتقي غدا في أنقرة مع وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو ونائب الرئيس الأميركي مايك بنس.

وقالت الرئاسة التركية إن اللقاء سيعقد لمناقشة التطورات الأخيرة، الخاصة بالعملية العسكرية التي تنفذها أنقرة ضد مواقع الأكراد شمال شرقي سوريا.

وكتب رئيس دائرة الاتصالات فخر الدين ألتون في تغريدة على حسابه بموقع "تويتر" إن "أردوغان سيلتقى غدا وزير الخارجية الأميركي، ونائب الرئيس الأميركي، ولن يلتقى الوفد الأميركي الذي سيزور أنقرة".

وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قد قال إنه لن يلتقي نائب الرئيس الأمريكي مايك بينس ووزير الخارجية مايك بومبيو في أنقرة، بحسب (أ ف ب).

وأعلن أردوغان، في التاسع من تشرين الأول الجاري، إطلاق عملية عسكرية في منطقة شمال سوريا، تحت اسم "نبع السلام".

وتقول تركيا إن العملية تهدف للقضاء على التهديدات التي يمثلها مقاتلو وحدات حماية الشعب الكردية السورية ومسلحو تنظيم "داعش" وتمكين اللاجئين السوريين في تركيا من العودة إلى ديارهم بعد إقامة "منطقة آمنة"، لكن العديد من الدول تحذر من تداعيات هذه العملية، وتعتبرها تهديدا للاستقرار والأمن في المنطقة، نظرا لاحتمالية فرار مسلحي "داعش" الذين يحتجزهم الأكراد.