تركيا تزعم ان هدف العملية العسكرية في سوريا تطهير المنطقة الحدودية وعودة المهجرين

جهينة نيوز:

زعم وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو بأن العملية العسكرية شمالي سوريا "نبع السلام" تستهدف تطهير المنطقة الحدودية من الإرهابيين.

وأضاف جاويش أوغلو في كلمة له أمام البرلمان التركي، نقلتها الأناضول، أن العملية العسكرية التركية شمالي سوريا تستهدف كذلك عودة المهجرين السوريين إلى المنطقة الآمنة.

يذكر أن الجيش السوري دخل اليوم الأربعاء، إلى مدينة الرقة شمال شرقي سوريا، وذلك لأول مرة منذ خمس سنوات، وثبتت بعض نقاط المراقبة في المدينة.

وقال مصدر ميداني لوكالة "سبوتنيك" إن "وحدات الجيش السوري تدخل مدينة الرقة لأول مرة منذ خمس سنوات وتثبت بعض نقاط المراقبة في المدينة".

وفي وقت سابق، نشرت على شبكة الإنترنت صور ومقاطع فيديو تظهر نقل دبابات للجيش العربي السوري إلى الرقة.

وبدأت تركيا يوم الأربعاء 9 تشرين الاول، عملية عسكرية شمالي سوريا، تحت اسم "نبع السلام"، وادعت أن هدف العملية هو القضاء على ما أسمته "الممر الإرهابي" المراد إنشاؤه قرب حدود تركيا الجنوبية، في إشارة إلى "وحدات حماية الشعب" الكردية، التي تعتبرها أنقرة ذراعا لـ "حزب العمال الكردستاني" وتنشط ضمن ميليشيا "قوات سوريا الديمقراطية" التي دعمتها الولايات المتحدة في إطار محاربة "داعش".