إسمنت البادية تبدأ التداول في بورصة دمشق

جهينة نيوز:

بدأ أمس التداول على أسهم شركة إسمنت البادية في سوق دمشق للأوراق المالية بسعر ابتدائي مئة ليرة وذلك خلال حفل أقيم بالمناسبة في مقر السوق ليصبح بذلك عدد الشركات المدرجة 27 شركة.

المدير التنفيذي للسوق الدكتور عبد الرزاق قاسم قال: إن شركة إسمنت البادية غطت كل خسائرها المتراكمة بشكل كامل بأرباح العامين الجاري والماضي وأصبحت حقوق الملكية موجبة ما جعلها تحقق جميع المعايير المطلوبة في السوق وحصولها على الموافقات اللازمة، لافتاً إلى أن هذه الجلسة استكشافية لا يخضع فيها السهم للحدود السعرية المعتمدة في السوق.

وأكد أهمية هذا الطرح بالنسبة للسوق لكونه مؤشراً على الثقة بالفرص المتاحة للاقتصاد السوري وقدرته على التعافي، إضافة لتحفيز العديد من الشركات للتحول إلى شركات مساهمة والانضمام إلى السوق بصفتها القناة الأمثل لاستقطاب رؤوس الأموال السورية اللازمة لمرحلة إعادة الإعمار .

من جهته الرئيس التنفيذي لشركة إسمنت البادية خالد الصواف بين أهمية هذه الخطوة بالنسبة للشركة التي تؤكد ثقتها بمستقبل السوق المحلية والتزامها الدائم والمستمر بتحقيق المنفعة للمستثمرين والمساهمين من خلال منح فرص اضافية للتداول العادل وتعزيز سياسة الحوكمة والشفافية والإفصاح التي تنتهجها منذ نشأتها وتوفير قيمة سوقية مرجعية مع إتاحة الاستفادة من انتعاش سوق دمشق للأوراق المالية مع تحسن الاقتصاد الوطني.

بدوره مدير عام شركة (سيم تك) المهندس جبرائيل الأشهب أوضح أهمية إدارج شركة اسمنت البادية السوق لمرحلة إعادة الإعمار والقيمة المضافة التي ستحققها من الناحية الأقتصادية .

هذا وكانت إدارة السوق أصدرت قراراً في التاسع والعشرين من الشهر الماضي بمنح الموافقة النهائية على إدراج أسهم شركة إسمنت البادية ضمن السوق النظامية.

يذكر أن شركة إسمنت البادية تأسست عام 2006 كشركة مساهمة مغفلة عامة بكلفة استثمارية تقديرية بلغت ما يعادل 400 مليون دولار وباشرت الإنتاج خلال العام 2011 من مصنعها بريف دمشق وهي تنتج الاسمنت البورتلندي بطاقة 6ر1 مليون طن سنوياً وفقاً للمواصفات القياسية السورية والمطابقة للمواصفات القياسية الأوروبية.