السومة في صدارة هدافي تصفيات آسيا وكأس العالم

جهينة نيوز:

نجح مهاجم منتخب سورية للرجال لكرة القدم عمر السومة من خطف صدارة هدافي التصفيات المشتركة المؤهلة لمونديال 2022 وكأس آسيا 2023 رافعا رصيده لسبعة أهداف بفارق هدف عن الإماراتي علي أحمد مبخوت وهدفين عن الصيني يانج زو والإيراني كريم أنصاري فرد.

وقاد السومة منتخب سورية يوم أمس للفوز على منتخب غوام على ستاد مكتوم بن راشد آل مكتوم في دبي في إطار مباريات الجولة الرابعة من المجموعة الأولى حيث سجل ثلاثة أهداف من الأهداف الأربعة التي فاز بها منتخبنا.

وسجل المهاجم السومة في جميع مباريات المنتخب فحقق هدفين في مرمى الفلبين ومثلهما في مرمى المالديف فيما سجل هاتريك في مرمى غوام.

ويعد السومة من أفضل المهاجمين السوريين في السنوات الأخيرة خاصة بعد تألقه مع الأهلي السعودي حيث توج معه بعدة ألقاب محلية وحصد لقب هداف الدوري السعودي لعدة مرات متتالية.