بريطانيا تقترب من توقيع اتفاق مع الاتحاد الأوروبي بشأن "بريكست"

جهينة نيوز:

تقترب بريطانيا من التوصل لاتفاق مع الاتحاد الأوروبي بشأن بريكست، في ظل تقديم تنازلات من جانب رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون فيما يتعلق بالحدود الأيرلندية.

ونقلت صحيفة "ذي غارديان" البريطانية إنه سيتعين على جونسون الفوز بموافقة البرلمان بما فيها الحزب الديمقراطي الوحدوي الإيرلندي وأنصار البريكست المتشددين داخل حزب المحافظين على أساس أنه بموجب هذا الاتفاق ستظل إيرلندا الشمالية من الناحية القانونية داخل الأراضى الجمركية لبريطانيا.

وقال مصدر للصحيفة إن "مثل هذا الاتفاق سيكون من الصعب للغاية على الحزب الديمقراطي الوحدوي تقبله، لكنه لا يستطيع أن ينتقد علانية جهود جونسون".

وأفادت مصادر بريطانية وأوروبية رفيعة المستوى بأن مسودة الاتفاق يمكن أن تنشر، اليوم الأربعاء، لو قدم داوننغ ستريت الضوء الأخضر النهائي.

وأوضحت الصحيفة أنها علمت أن شروط التفاوض تم الاتفاق عليها، من حيث المبدأ ستكون إقامة حدود جمركية عبر البحر الإيرلندي.

وكان ترتيبا مشابها قد تم رفضه من قبل رئيسة الحكومة السابقة تريزا ماي على أساس أنه لا يمكن أن يقبل بها أي رئيس وزراء بريطاني.