محمد هنيدي يسخر من نفسه بسبب جايسون موموا

جهينة نيوز:

سخر الفنان محمد هنيدي من صورته مع الممثل العالمي جايسون موموا، خلال مشاركته في حفل تكريم صناع الترفيه، ضمن فعاليات موسم الرياض، بالمملكة العربية السعودية، والتي تبرز فارق الطول بينهما .

ونشر الفنان الكوميدي محمد هنيدي، صورته التي تجمعه بموموا، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، قائلًا: ” يعني المصور ساب الحفل كله وجاي يصورني معاه”.

وحازت الصورة تفاعلًا كبيرًا من رواد مواقع التواصل الاجتماعي؛ إذ سخر البعض من قصر قامة هنيدي بينما دعمه البعض، وكتب أحد المغردين له: “الطول خيبة والقصر هيبة يا استاذ محمد