انخفاض سعر الذهب في السوق السورية بمقدار 200 ليرة سورية عن الامس

الأربعاء, 16 تشرين الأول 2019 الساعة 14:24 | اقتصاد, محلي

انخفاض سعر الذهب في السوق السورية بمقدار 200 ليرة سورية عن الامس

جهينة نيوز:

لازالت أسعار الذهب في السوق السورية تتابع انخفاضها السريع حيث هبط سعر غرام الذهب عيار 21 إلى 25500 ليرة منخفضاً بقيمة 200 ليرة و نسبة 1% عن البارحة بعد أن كان سعره 25700 ، أما بالنسبة لغرام الذهب عيار 18 لسعر 21857 ليرة منخفضاً بقيمة 200 ليرة و نسبة 1% عن البارحة فقد كان سعره 22030 ليرة ،

إضافة إلى ذلك فقد بلغ سعر الليرة السورية الذهبية عيار 21 "210000" ليرة سورية منخفضة بنسبة 3%، أما الليرة السورية عيار" 22 " فقد وصلت إلى "219000" ليرة أي أنها انخفضت بنسبة 3%، و هنا تجدر الإشارة إلى أن سوق الذهب العالمي شهد تراجعاً طفيفاً لسعر الأونصة ليصل سعرها إلى 1484 دولاراً.


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