بسبب لبنان شيرين عبدالوهاب تعتزل مواقع التواصل الاجتماعي

جهينة نيوز:

في قرار غاضب لها قررت النجمة شيرين عبد الوهاب، اعتزال مواقع التواصل الاجتماعي نهائيا، بعد ما تعرضت لانتقادات وتعليقات مزعجة بعد تدوينتها الأخيرة اليوم عن حرائق لبنان

ونشرت شيرين عبر حسابها بموقع "أنستجرام" ، بيان لها تقول به :"النهاردة نزلت بوست عن لبنان علشان حبيت أساعد بأي حاجة أقدر عليها واللى أقدر عليه هو صوتى.. أنا مش طبيبة ولا مهندسة وده اللي ممكن أساهم بيه علشان حتي لو ساهمت بفلوس مهما كانت هتكون قليلة قررت أكون إيجابية وأعمل حاجة أساعد بيها".

وتابعت: "لما شفت التعليقات على منشورة الأخير اكتشفت إن مهما الإنسان عمل مش هيعجب الناس.. ده غير أنهم مرة يحملونى ويسقطوني ومرة يجوزوني ومرة يطلعوني معنديش إنتماء لبلدي ول بك قررت أقفل كل حاجة بيها علاقة بالسوشيال ميديا عشان مأذيش نفسي ولا المتابعين المحترمين اللي هتقرأ التعليقات".

وكانت كتبت شيرين اليوم عبر "تويتر" :" قلبي يحترق على وطننا الغالي لبنان لكن في مثل هذه المواقف، الكلام ليس كافياً أنا على أتم الاستعداد لإقامة حفل يكون كل العائد منه مخصص للمتضررين من الحريق، وأناشد دولة رئيس الوزراء سعد رفيق الحريري أن تكون تحت رعاية سيادته