جهينة نيوز:

أكد فوج إطفاء حمص السيطرة على كل الحرائق المشتعلة في قرى وادي النضارة بريف حمص الغربي وأن الوضع فيها مستقر بالكامل.

وقال قائد فوج إطفاء حمص العقيد عثمان جودا في تصريح لسانا اليوم إن آليات فرق الإطفاء والدفاع المدني في حالة استنفار دائم في المواقع الحراجية والزراعية التي تعرضت للحرائق خلال الأيام الماضية لمنع حدوث أي حرائق وستبقى موجودة على مدار الساعة لحين موعد هطول الأمطار والاطمئنان بشكل كامل على عدم تجدد الحرائق مرة أخرى.

من جهته أوضح غسان عيسى رئيس مركز كهرباء المشتاية بريف حمص الغربي أن ورشات الكهرباء أعادت تغذية آبار مياه الشرب بالكهرباء بالكامل إضافة إلى تأمين التيار الكهربائي لـ 95 بالمئة من المشتركين ويتم العمل حاليا بالتعاون مع ورشات المناطق المجاورة على إصلاح كامل الأعطال في الأعمدة والكابلات المتضررة جراء الحرائق مشيرا إلى أنه ستتم إعادة الوضع إلى ما كان عليه خلال مدة أقصاها يومان.

بدوره أوضح المهندس كنعان جودا مدير اتصالات حمص أنه تم إصلاح الأعطال التي طالت الشبكة الهاتفية جراء الحرائق فورا ولا توجد أي مشاكل في الخدمة الهاتفية.

ولفت المهندس الياس بيطار رئيس دائرة حراج تلكلخ إلى أنه ستتم المباشرة بالتخلص من الأشجار المحروقة والمتضررة عن طريق أعمال التنمية والتربية والإبقاء على الأشجار التي يمكن أن تنمو من جديد كالسنديان والكينا أما باقي المناطق فسيتم إدراجها ضمن خطة التشجير الحراجي للموسم الزراعي الحالي بهدف إعادة الغطاء النباتي إلى المناطق المتضررة.

وكانت بعض قرى وادي النضارة تعرضت لحرائق خلال الأيام الماضية أدت إلى تضرر نحو 3940 دونما من الأراضي الزراعية والحراجية.